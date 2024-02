Tak dziś wygląda najstarszy syn Piotra Kraśki. Konstanty ma już prawie 18 lat! Podobny do ojca?

Tak dziś wygląda najstarszy syn Piotra Kraśki

ZOBACZ ZDJĘCIA

Piotr Kraśko to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Od wielu lat jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych w Polsce, prowadzącym programy informacyjne w największych stacjach telewizyjnych w kraju. Równie ciekawe jak jego kariera zawodowa, jest także życie prywatne, w którym całkiem sporo się działo. Dziennikarz już od ponad 15 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Karoliną Ferestein-Kraśko, z którą doczekał się trójki dzieci; urodzonego w 2007 roku syna Konstantego, młodszego o 2 lata Aleksandra i najmłodszej córki Laury, która przyszła na świat w 2016 roku.

Nie jest tajemnicą, że dzieci dziennikarza wzbudzają spore zainteresowanie mediów, a zwłaszcza jego najstarszy syn Konstanty, który lada chwila stanie się pełnoletni. Zapewne większość osób wie, że Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko to wielcy miłośnicy koni. Żona dziennikarza TVN jest nawet właścicielką rodzinnej stadniny. Ich trójka dzieci - Aleksander, Konstanty i Laura także dzielą z rodzicami pasję do jeździectwa. Pod koniec 2020 roku o Konstantym Kraśce było naprawdę głośno. Pierworodny dziennikarza, który miał wówczas tylko 13 lat, został powołany do Narodowej Kadry Młodzieżowej na jeździeckie mistrzostwa Europy.