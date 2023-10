Sylwester Wardęga kiedyś i dziś. Tak się zmieniał „szeryf polskiego internetu” i człowiek, który przyczynił się do ujawnienia #PandoraGate Redakcja Telemagazyn

Sylwester Wardęga dziś bywa nazywany „szeryfem polskiego internetu”. Pierwsze kroki stawiał jako youtuber kręcący zabawne filmiki. Jeden z nich - w którym przebrał psa za pająka - stał się viralem, dając mu rozpoznawalność na całym globie. Na przestrzeni lat zmieniło się nie tylko to, co tworzy, ale i to, jak wygląda. Zobaczcie, do jakich zdjęć dotarliśmy!