Rodzina Pauliny Gałązki mocno przeżyła walkę z tą chorobą. Dziś nawołuje do świadomości: „To tylko kwestia naszej mobilizacji”

Ze względu na występowanie raka piersi w rodzinie, badam się co pół roku. Uważam, że w dzisiejszych czasach to tylko kwestia naszej mobilizacji, bo dostęp w Polsce mamy nieograniczony. Musimy z tego korzystać, bo szybkie wykrycie, to szybkie działanie. Pod koniec lat 90, całą rodziną przeżywaliśmy śmierć najstarszej siostry mojej mamy, która odeszła na tę straszną chorobę. Wtedy rzeczywiście nowotwór piersi nie był uleczalny. Dziś są takie możliwości, dzięki którym możemy żyć świadomie i dbać o profilaktykę - powiedziała Paulina Gałązka.