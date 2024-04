Syn Klaudiusza Sevkovica ma już 23 lata! Jak dziś wygląada? Tiger Sevković to skóra zdjęta z ojca!

Tak dziś wygląda dorosły syn Klaudiusza Sevkovica

Klaudiusz Sevković to prawdziwa legenda 1. edycji polskiego „Big Brothera”. Znają go chyba wszyscy, jednak niewielu wie, że celebryta ma piękną córkę! Vanessa Sevković bryluje w mediach…

Tiger jest najmłodszym dzieckiem Klaudiusza i Caroline Sevkoviców. Niedawno skończył on już 23 lata i wyrósł prawdziwego mężczyznę! Może się on pochwalić wysportowaną sylwetką, którą zawdzięcza m.in. treningom w piłkarskiej drużynie z niemieckiej okręgówki FC Deisenhofen. Na Instagramie dawnej gwiazdy „Big Brothera” co jakiś czas pojawiają się wspólne fotografie ojca z synem. Patrząc na najnowsze zdjęcia Tigera trudno nie odnieść wrażenia, że im jest starszy, tym bardziej robi się podobny do swojego sławnego ojca!