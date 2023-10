Syn Laury Łącz romansował z gwiazdą randkowego show TVN! Gwiazda „Klanu” już szykowała się na ich ślub

Amira Ellili jest dziś znana jako uczestniczka 2. edycji randkowego show TVN pt. „40 kontra 20”. W programie związała się z Tomem Grabowskim, ale ich relacja rozpadła się tuż po zakończeniu emisji programu, co załamało wielu widzów show.

Telemagazyn.pl odkrył jakiś czas temu, że pochodząca z Tunezji Amira Ellili dorastała w Polsce i przez pewien czas była dziewczyną syna Laury Łącz, Andrzeja Chamca.

Niedoszła teściowa Amiry wyjaśniła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl, co ich łączyło.

Mój syn od przedszkola do matury był uczniem liceum francuskiego i tam poznał Amirę, którą wszyscy nazywali wtedy Emira. Zakochali się w sobie, to była ich pierwsza miłość. Syn kupił nawet pierścionek zaręczynowy, a ja już byłam przekonana, że pojadę na ślub do Tunezji, już wyobrażałam sobie moje wnuki, ale niestety rozstali się z jej powodu. Myślę, że ona po prostu była jeszcze za młoda - powiedziała aktorka w rozmowie z Kaliną Szymankiewicz z cozatydzien.tvn.pl.