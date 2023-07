Syn Wojciecha Manna ma już 32 lata. Marcin Mann to skóra zdjęta z ojca! Co jeszcze wiadomo o jedynym dziecku dziennikarza?

W dalszych latach okazało się, że w przypadku Mannów, niedaleko padło jabłko od jabłoni. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wizualne podobieństwo między ojcem i synem. Marcin podobnie jak Wojciech, postanowił związać swoją zawodową przyszłość z dziennikarstwem. Dziennikarz w pełni popierał decyzje życiową syna. Miał jedynie obawy, że mimo wrodzonego talentu Marcina, ludzie będą myśleć, że ten robi karierę na nazwisku ojca.

Słyszałem głosy, że jest do mnie podobny fizycznie, ale nie wagowo. Jest wyższy i jakby nawet młodszy. A jeśli chodzi o jego styl, zachowanie, próby mikrofonowe, to jestem zadowolony, że nie próbuje mnie kopiować, tylko robi to po swojemu. Czasem naraża się na moje uwagi, ale pyskuje i to dobrze, bo ma wytyczoną linię swojego działania. Bardzo się obawiałem, że nienawistnicy będą go hejtować, pisząc, że to ojciec załatwił mu pracę w radiu. To młodego człowieka może kompletnie zdołować. Taki specyficzny rodzaj nienawiści - tłumaczył Wojciech Mann w tej samej rozmowie z Vivą!.