Tak dziś wygląda syn Doroty Wellman! Jakub Wellman mocno przerósł słynną mamę i zmienił jej życie o 180 stopni

Dorota Wellman - co o niej wiemy

Dorota Wellman to jedna z ikon dzisiejszej telewizji. Jedna z współprowadzących „Dzień Dobry TVN” występująca w duecie z Marcinem Prokopem od wielu lat cieszy się ogromną sympatią widzów - do tego stopnia, że gdy dostała nowy program, „Kto to wie?”, widzowie byli przerażeni i obawiali się, że z tego powodu będą ją rzadziej widywać w tzw. śniadaniówce. Prywatnie od wielu lat jest żoną Krzysztofa Wellmana, cenionego w środowisku filmowym.

Tak dziś wygląda syn Doroty i Krzysztofa Wellmanów

Wraz z synem mają głęboką więź. - Zdarza nam się, że siadamy sobie z Kubą przy butelce wina. Potrafimy tak siedzieć i rozmawiać, pijąc to wino do trzeciej rano. Naprawdę uwielbiam te chwile. To takie nasze pewnego rodzaju nocne Polaków rozmowy. Lubimy we dwójkę chodzić do kina. Ale z moim synem nie ma łatwo! Zabiera mnie na przykład na nocny maraton najgorszych czeskich filmów, który trwa do piątej rano - zdradziła dziennikarzowi Faktu. - Jeśli się przytulimy, a ja niestety mieszczę się mojemu synowi pod pachą, bo jest ode mnie dużo wyższy, jeśli poczuję ten zapach, jeśli jestem blisko, to jest najszczęśliwszy moment mojego życia - przyznała w programie DDTVN.