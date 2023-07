Dorota Wellman jest ciężko chora. Gwiazda „Dzień dobry TVN” ze smutkiem przyznaje: „Tracę wzrok, nie mogę mówić”

Choć dziennikarki jest pełno w telewizji i cieszy się ona ogromną popularnością, to stara się jak może strzec kulis swojego życia prywatnego. Ostatnio jednak postanowiła zrobić wyjątek.

Dorota Wellman od lat jest jedną z największych ikon telewizji TVN. Dziennikarka, która od 2007 roku prowadzi w duecie z Marcinem Prokopem „Dzień dobry TVN” szybko zaskarbiła sobie status ulubienicy telewidzów, którzy nie wyobrażają sobie, że kiedyś mogłoby jej zabraknąć na planie śniadaniówki. Ostatnio podjęła się nowego zawodowego wyzwania, jakim jest prowadzenie nowego talkshow TVN „Kto to wie?” .

Dorota Wellman jest poważnie chora

Jakiś czas temu Dorota Wellman udzieliła wywiadu, w którym postanowiła otworzyć się na temat swojego, jak się okazuje nienajlepszego stanu zdrowia. W rozmowie z portalem wp.pl dziennikarka ujawniła, że zmaga się z wyjątkowo ciężkim schorzeniem. Okazuje się, że cierpi na „migreny potworne”. Choć z pozoru może to brzmieć błaho, to jest to bardzo uciążliwe schorzenie, które mocno rzutuje na codzienne funkcjonowanie.