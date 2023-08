Tak dziś mieszka Katarzyna Dowbor! Była prowadząca „Nasz nowy dom” ma przepiękną posiadłość pod Warszawą

Cały czas szukałam domu idealnego, czyli takiego, który będzie dla mnie rzeczywiście najlepszy i najwygodniejszy. Każdy z nich miał jedną z tych rzeczy, ale nie posiadał wszystkich ważnych dla mnie. Jeśli miałam piękny dom, to był on bez dużej działki, gdy z kolei miałam dużą działkę, to dom był albo za duży, albo za mały. Zawsze coś było nie tak. I rzeczywiście ten dom zbliżył się już do ideału. Pokochałam go do pierwszego wejrzenia. Położony jest w pięknym miejscu, ma dużą działkę i zachwyca ciepłym, klasycznym stylem, który lubię. Podoba mi się w nim wszystko. Czuje, że jestem po prostu u siebie. - opowiadała swego czasu w wywiadzie dla magazynu „Dobrze Mieszkaj”.