Tak dziś wygląda grób Ewy Demarczyk. Pomnik po zmarłej artystce budzi ogromne kontrowersje

Okazuje się, że za wybór projektu nagrobka odpowiada siostra Ewy Demarczyk, która swego czasu ogłosiła w sieci zbiórkę na pomnik. O wyglądzie grobu kobieta miała zadecydować sama, nie pytając partnera wokalistki o zdanie.

PASTYLKA... Wyjątkowo samochwalcze dwumetrowe koło. Ze wpisanym w swój okrąg elementem pielęgniarskiego czepka. Zimny zestaw bieli, szarości i czerni [...] Nagrobek, który wyrósł na cmentarzu Rakowickim, to wielka i zawstydzająca pomyłka tych, którzy o tym zadecydowali. Nie mam z tym nic wspólnego i nie mam też cienia wątpliwości, że Ewa nie zaakceptowałaby tak megalomańskiego »dzieła«. To dla mnie przykre i bolesne, ale nie mam na to wpływu. Odsunięto mnie od takich decyzji - napisał jakiś czas temu mężczyzna w emocjonalnym wpisie na Facebooku.