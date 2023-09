Tak dziś wygląda syn Katarzyny Zdanowicz. Maksymilian ma już 12 lat i jest niesamowicie podobny do mamy!

Tak wygląda syn Katarzyny Zdanowicz

Choć dziennikarka stara się nie ujawniać kulis swojego życia prywatnego, to mimo to chętnie się chwali swoim synem. W jej mediach społecznościowych nie brakuje wspólnych zdjęć z jej pociechą. Dziennikarka chętnie również zabiera swojego syna na różnego rodzaju medialne wydarzenia. Tak było chociażby w marcu 2023 roku, kiedy to pokazała się wspólnie ze swoim synem na polsatowskim Koncercie z okazji 100 lat Disneya. Patrząc na ich wspólne kadry, gołym okiem widać, że dziś 12-letni Maks jest niesamowicie podobny do swojej mamy, a z wiekiem podobieństwo to tylko się pogłębia!