Tak dziś wygląda Wojtuś z „Rodziny zastępczej”! Co słychać u Michała Włodarczyka, który przed laty wcielał się jego rolę?

Tak dziś wygląda Wojtuś z „Rodziny zastępczej”

Michał Włodarczyk przed laty był jednym z najpopularniejszych dziecięcych aktorów w Polsce. Z pewnością każdy pamięta jego występy w „Rodzinie zastępczej”, gdzie wcielał się w rolę serialowego Wojtusia. Aktor dołączył do obsady w 2007 roku wraz z Wiktorią Gąsiewską. Jednak „Rodzina zastępcza” nie była jego jedyną popularną produkcją, w jakiej pojawił się wówczas 12-latek. Telewidzowie mogą go jeszcze pamiętać m.in. z serialu TVP „Londyńczycy”, gdzie wcielał się w rolę Stasia Malca.

Dziś popularny niegdyś Wojtuś ma 27 lat i nadal spełnia swoje marzenia o aktorskiej karierze. Choć nie jest on już tak znany jak kiedyś, to można było go zobaczyć w wielu głośnych filmach takich jak „Bad Boy”, „Święty” czy w serialu „#BringBackAlice” z Heleną Englert.