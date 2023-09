Tak mieszka Magdalena Pyć-Leszczuk z „The Real Housewives. Żony Warszawy”. Jej rezydencja jest warta kilkanaście milionów złotych!

Tak mieszka Magdalena Pyć-Leszczuk

Wnętrze domu utrzymane jest w ulubionym przez cała rodzinę stylu luksusowego hotelu. Jednym z założeń było, aby nigdzie w domu nie pozostawić nagich ścian. I tak się stało – nawet w garażu na ścianach jest specjalna okładzina. Poza tym we wnętrzach dominują lustra i kamień – Paweł sprowadził ok. 20 ton włoskiego marmuru, aby wykończyć je zgodnie ze swoim gustem.

Wyjątkowo spektakularnym elementem czarnej kuchni jest podświetlana ściana z jasnego, brazylijskiego onyksu. System ukrytych za kamienną płaszczyzną żarówek wzorowany jest na rozwiązaniach stosowanych w reklamie i może służyć bez wymiany przez wiele lat.

Środkowa kondygnacja domu to sypialnie 10-letniego syna Marka, 17-letniej córki Hani oraz Magdy i Pawła a także ogromna garderoba pani domu. Magda i Paweł zgodnie twierdzą, że to właśnie garderoba – a raczej brak miejsca do przechowywania – stał się jednym z głównych pretekstów do przeprowadzki. Oboje lubią porządek i czystość, dlatego w domu praktycznie nic nie leży na wierzchu. W garderobie ogromne wrażenie robi sięgający sufitu regał pełen markowych szpilek i kolekcja torebek. Jednym z ulubionych modeli Magdy jest słynna Lady Dior, wylansowana przez Księżnę Dianę. „Świadoma Bogini” ma ich kilka w różnych rozmiarach.