„The Real Housewives. Żony Warszawy”. Tak wyglądał finał programu. Barbara Sobczak zniewala urodą!

One kochają luksus

Kim są bohaterki „The Real Housewives. Żony Warszawy”

Stany Zjednoczone mają Alexis i Krystle Carrington z „Dynastii” oraz trwający od 36 lat tasiemiec „Moda na sukces” z Brooke Logan Forrester, a my - aż do tej jesieni - mieliśmy „Kogel-mogel” i Barbarę Wolańską, po której - w kontynuacji serii - syn, Piotruś odziedziczył zamiłowanie do „jakby” luksusów. Tymczasem, nad dachami stolicy, od 6 września królować będą „Żony Warszawy”, czyli Anita Kuś-Munsanje (właścicielka największej kliniki medycyny estetycznej w Dublinie), Magda Pyć-Leszczuk (właścicielka warszawskiej agencji reklamowej), Barbara Sobczak (implantolog, właścicielka klinik w Warszawie i Dubaju), Anna Szubierajska (właścicielka luksusowego hotelu na Mazurach), Monika Żochowska (współzałożycielka firmy kosmetycznej), Sara Koślińska (bizneswoman z branży technologicznej z dyplomem Harwardu), Kasia Przydryga (fotografka luksusowych marek i hoteli) i Monika Goździalska (założycielka unikalnej aplikacji dedykowanej właścicielom zwierząt).