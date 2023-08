„The Real Housewives. Żony Warszawy”. Zobacz pierwsze zdjęcia z planu nowego show Polsat! Czuć luksus i wielkie pieniądze?

Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się, jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty? - zdradza dyrektor programowy i członek zarządu Polsatu Edward Miszczak.