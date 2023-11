To koniec „The Real Housewives. Żony Warszawy”?! Polsat podjął decyzję! Dramy bogatych warszawianek okazały się klapą

O czym jest program „The Real Housewives. Żony Warszawy”

„The Real Housewives” to światowy fenomen, który zapoczątkował serię najbardziej emocjonujących formatów typu reality w historii. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w USA w 2006 roku, a już 5 lat później program doczekał się pierwszej międzynarodowej edycji. Do tej pory swoje wersje „The Real Housewives” pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Holandii, na Węgrzech i w Grecji. „The Real Housewives Warszawa” będzie 35. edycją w globalnej rodzinie formatu. Program na zlecenie Telewizji POLSAT produkuje Rochstar S.A.

Pierwszy odcinek nowego show Polsatu pojawił się na szklanym ekranie w środę 6 września, o godzinie 20:05. W show występowały m.in. Monika Goździalska , Anna Wrońska i Magdalena Pyć-Leszczuk . Niestety - to, co miało być hitem, okazało się kompletną klapą. Dowiodły tego fatalne wyniki oglądalności, które początkowo wymusiły „zepchnięcie” programu z pierwotnej pory emisji.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, format „po trzech odcinkach reality-show gromadził średnio 399 tys. widzów, co przełożyło się na 3,40 proc. udziału stacji wśród wszystkich widzów, 4,99 proc. w grupie komercyjnej 16-49 i 4,52 proc. w grupie 16-59”, co poskutkowało decyzją o zmianie emisji (z godz. 20:05 na 22:05). po 6. odcinkach średnia oglądalność oscylowała na poziomie 292 tys. widzów, co, jak tłumaczy Wirtualnemedia, „przełożyło się odpowiednio na 2,96 proc., 4,56 proc. i 3,99 proc. udziału w rynku”. Jak zaznacza - to poniżej średniej stacji. Mimo wszystko, stacja zdecydowała się na realizację dwóch odcinków specjalnych pod koniec września, ale i to nie uratowało tonącego statku. „Jak wynika z naszych informacji, stacja nie ma obecnie planów realizacji drugiej serii „The Real Housewives”. Powodem jest zbyt niska oglądalność programu”, donosi serwis.