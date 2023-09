„The Real Housewives. Żony Warszawy”. Anita Kuś-Munsanje szczerze o poprawianiu urody. Te słowa nie przejdą bez echa!

Uczestniczka nowego show Polsatu nie kryje, że nie tylko zawodowo zajmuje się medycyną estetyczną, ale i prywatnie chętnie korzysta z osiągnięć współczesnej medycyny.

Jestem chyba bardzo fajną reklamą tej kliniki. Zawsze się śmieję, jak ludzie mnie pytają – a co Ty miałaś zrobione? Odpowiadam: łatwiej byłoby mi wymienić czego nie miałam zrobionego i mogę ci powiedzieć, że moje gałki oczne są w zupełności naturalne - wyznała Kuś-Munsanje w rozmowie z Igorem Nowińskim. - Kiedyś to był temat tabu, dziś to jest absolutnie normalne. Tylko trzeba mieć dobrego lekarza. Nie mieliśmy pomysłu, żeby otwierać coś w Polsce natomiast zobaczyliśmy jaki jest rynek i co te kobiety mają na twarzy. Określam to tak, że w Polsce mamy tendencje do paska Gucci na buzi, żeby było widać twoje pieniądze i to nie jest dobre. Wydaje mi się, że lekarze podchodzą do tego w taki sposób, że przyszła kobieta, to są chodzące pieniądze to ja je wezmę. A to jak ona wygląda… jak się jej podoba to jest spoko - wyznała w podcaście.