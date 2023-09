„The Real Housewives. Żony Warszawy” odcinek 1. Wszyscy kontra Basia! Zazdroszczą jej kariery i kochającego męża?

„The Real Housewives. Żony Warszawy” odcinek 1. - co się wydarzyło?

„The Real Housewives. Żony Warszawy” podbiją Polskę? Uczestniczki zostały wybrane w drodze castingu. Wszystkie odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż – miedzy innymi kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech. Łączy je charyzma, pasja z jaką podchodzą do swojej pracy i zamiłowanie do pięknych i drogich rzeczy.

W 1. odcinku poznajemy prawie cały skład programu „The Real Housewives. Żony Warszawy”, poza Moniką Goździalską, która pojawi się w kolejnych odcinkach i nieźle namiesza! Początek odcinka wyjaśnia nam, jakie zależności mają między sobą kolejne panie, bo niektóre do tej pory albo się nie znały, albo wyłącznie kojarzyły. Wspólny wyjazd do hotelu, który właśnie wyremontowała Anna Szubierajska na Mazurach, ma je do siebie zbliżyć.