„The Real Housewives. Żony Warszawy” odcinek 3. Żony upokorzyły Monikę Goździalską! „Ja potrzebuje sprzątaczki w domu!”

Szokująca rozmowa uczestniczek, według których nadaje się ona tylko na sprzątaczkę! Po zaskakującym i pełnym energii pojawieniu się w show Moniki Goździalskiej niektóre z pań nie mogą przeboleć, że ma ona dołączyć do ich towarzystwa. Niektóre z nich same zapominają o klasie, kierując pod jej adresem niewybredne uwagi. Źle jednak trafiły!

„The Real Housewives. Żony Warszawy” podbiją Polskę? Uczestniczki zostały wybrane w drodze castingu. Wszystkie odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż – miedzy innymi kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech. Łączy je charyzma, pasja z jaką podchodzą do swojej pracy i zamiłowanie do pięknych i drogich rzeczy.

Co się wydarzyło w 3. odcinku programu „The Real Housewives. Żony Warszawy”?

Wejście Moniki Goździalskiej do programu „The Real Housewives. Żony Warszawy” wstrząsnęło uczestniczkami show. Kontrowersyjna, ekspresyjna i bezpośrednia kobieta zrobiła tak piorunujące wrażenie, że panie jeszcze długo po jej wyjściu omawiały to wydarzenie. Również podczas partyjki golfa trzy z nich: Magda Pyć-Leszczuk, Anita Kuś-Munsanje i Ania Szubierajska biorą na tapet nową uczestniczkę.

- A może byśmy ja przygarnęły na otwieranie szampana? – zastanawia się Magda, która oprócz działalności biznesowej para się też coachingiem i wspiera kobiety jako „Świadoma Bogini”. - Ja potrzebuje sprzątaczki w domu, ostatnio mam taki etat wolny - rzuca Anita, wywołując ogromne rozbawienie u obu pań. - Terapia. Głęboka. Nie ma co się śmiać, tylko wkroczyła w nasze kręgi osoba, która jest z innego świata. Ja też jestem ekspresyjna, ale nie na zasadzie rżenia jak koń. Jest jakaś klasa, jakiś styl. My to wypracowywałyśmy przez wiele lat! - orzeka Magda.

W życiu bym się nie odważyła powiedzieć na was złego słowa, nie znając was. Zrobiłyście sobie takie kuku tymi gadkami. (…) Za mną stoi rzesza kobiet, która obejrzy to, że ja przychodzę na kolacje na trzy godziny, wychodzę z niej i jestem zbrukana błotem na jakimś golfie. Możesz powiedzieć, że ktoś jest głupi, nie lubię jej, nie podoba mi się, ma krzywe uszy. Ale sprowadzić kogoś do roli sprzątaczki, do braku klasy, nie chcieć siedzieć przy stole? - mówi w programie.

Żony Warszawy wspólnie decydują, że nowo poznana przez nie Monika Goździalska nie będzie zapraszana na spotkania. Na jednym z nich, okazuje się, że ich ostre opinie dotarły do zainteresowanej.

- Podobno usłyszała, że mówimy, że odstaje od nas, nie ma klasy i zaniża poziom - alarmuje pozostałe panie Anita. - Z miasta się dowiedziała? - zastanawia się.

- Warszawa to jest bardzo małe miasto - przyznaje Magda, a Ania jej wtóruje.

- Ona jest trochę rozgoryczona. Zadzwoniła do mnie już z takim podekscytowaniem, dlaczego jej nie ma tu i tam. Skąd do niej doszły takie rzeczy? - zastanawia się Kasia.

- Ktoś z nią gadał! - rzuca Anita.

- No ja z nią rozmawiałam! - przypomina fotografka.

- Czyli to ty jesteś konfidentem? - pyta pół żartem, pół serio dociekliwa specjalistka od mody, co szokuje zebrane.

- Mega słaba sytuacja teraz - oburza się posądzona o donosicielstwo Kasia.