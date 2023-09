„The Real Housewives. Żony Warszawy” odcinek 2. Wielkie wejście Moniki Goździalskiej wywołało szok! „Miniówa, dziary, usta, dekolt…”

W 2. odcinku „The Real Housewives. Żony Warszawy” producenci postanowili zdetonować prawdziwą bombę. Kiedy widzom i uczestniczkom wydawało się, że już wiadomo kto kogo lubi, a gdzie próżno doszukiwać się choćby cienia sympatii, weszła ONA. Decyzja o dołączeniu do składu Żon znanej skandalistki, modelki, pisarki, influencerki i businesswoman w jednym czyli Moniki Goździalskiej wywróciło relacje w programie do góry nogami.

„The Real Housewives. Żony Warszawy” podbiją Polskę? Uczestniczki zostały wybrane w drodze castingu. Wszystkie odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż – miedzy innymi kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech. Łączy je charyzma, pasja z jaką podchodzą do swojej pracy i zamiłowanie do pięknych i drogich rzeczy.

„Kto to k… jest?”, wykrzyknęła się Monika Żochowska. „Miniówa, dziary, usta, dekolt…”

Ale największe wrażenie Goździalska wywarła na Magdzie.

„Dla mnie to jest taki twór. Na tle nas, to regionalny koloryt”, powiedziała Świadoma Bogini. „Ona do nas nie pasuje!”.

Rejs katamaranem w Sopocie staje się okazją do kolejnej rozmowy między stronami konfliktu. Kiedy Magda wznosi toast za przyjaźń, Monika nie może się powstrzymać, aby wyjaśnić kwestię prawdziwych relacji między Żonami. - Ja ciebie nie zjem, ja ciebie nie pokroję - próbuje wyjaśnić problem, ale kiedy Basia chce jej przerwać, nie pozwala na to. - Możesz uciszać, kogo sobie chcesz. Mnie nigdy nie uciszysz. To, co chcę, to powiem - wykrzykuje, twardo dążąc do konfrontacji. - To było dla mnie straszne - mówi po fakcie Basia.