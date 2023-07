Tak mieszka Marta Manowska. Gwiazda TVP sprawiła sobie przepiękny dom na wsi! Jak się w nim urządziła?

Jak mieszka prowadząca „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości”? Dziennikarka jest powierniczką sekretów, smutków ale też radości bohaterów swoich programów. Choć często gościła w ich domach, za do pewnego czasu niechętnie pokazywała swoje cztery kąty. Jakiś czas temu prezenterka sprawiła sobie nowy domek na wsi. Jak się w nim urządziła?

Marta Manowska przez kilka lat zdążyła wypracować sobie ugruntowaną pozycję w zawodzie i obecnie uchodzi za jedną z najjaśniejszych gwiazd Telewizji Polskiej. Produkcje z jej udziałem, czyli „Rolnik szuka żony„ oraz „Sanatorium miłości„ to niekwestionowane hity TVP, które ogląda grubo ponad 3 miliony widzów. Dziennikarka, ale także aktorka, dała się poznać jako osoba o gołębim sercu - Manowska jest ogromnym wsparciem dla bohaterów swoich programów. Od lat cieszy się zaufaniem i uznaniem widzów, a także internautów.

Marta Manowska mieszkanie. Jak mieszka gwiazda TVP?

Marta Manowska pozostaje w stałym kontakcie z fanami w mediach społecznościowych, mimo to stara się chronić swoją prywatność. Na Instagramie dzieli się kulisami swojej pracy i zdjęciami z podróży, które są jej wielką pasją. Rzadko kiedy wrzuca do sieci prywatne zdjęcia. Do dziś wielu zastanawia się, czy Manowska jest zakochana i jak wygląda jej partner.

Choć Marta Manowska często gości w domach bohaterów „Rolnik szuka żony”, to jeszcze do niedawna o jej czterech kątach wiadomo było niewiele. Jak mieszka Marta Manowska? Dziennikarka na co dzień mieszka w Warszawie. Nie kryła się jednak z tym, że marzy jej się dom blisko lasu. -Mam swoje cele, do których zmierzam. Chciałabym mieć dom blisko lasu. Największe wrażenie robią na mnie nie miasta, ale właśnie natura. Marzy mi się dom na zawsze. Taki bezpieczny port - opowiadała w rozmowie z Jastrząb Post.

Wygląda na to, że Marcie Manowskiej udało się spełnić swoje marzenie. Od pewnego czasu na jej koncie na Instagramie zaczęły pojawiać się zdjęcia domu na wsi, który otacza piękny i malowniczy ogród. Wygląda on na dosyć stary i pobudowany jest cegłą oraz kamieniem. Na jednej z fotografii posiadłości gwiazda TVP dodała podpis Dom to ludzie, na innych widać jak relaksuje się na ganku i w ogrodzie.

Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie, jak obecnie mieszka Marta Manowska!

