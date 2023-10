„Tak to leciało!”. Agata Dąbrowska sięgnie po 100 tysięcy złotych!? Jej wykon szlagieru Edyty Górniak przejdzie do historii programu!

Występ Agaty Dąbrowskiej przejdzie do historii „Tak to leciało!”

Już dziś o godz. 16:15 na antenie TVP 2, telewidzowie „Tak to leciało!” mogą stać się świadkami niezwykłego wydarzenia. Trzecią osobą w historii kultowego programu, która ma szansę sięgnąć po główną nagrodę, będzie Agata Dąbrowska z Ignacowa. Wcześniej udało się to jedynie dwóm uczestnikom show – Julicie Krupczak w 2009 roku oraz Dodzie w 2010.

Co ciekawe, dla Agaty Dąbrowskiej będzie to już druga przygoda z „Tak to leciało!”. Udział w dzisiejszym odcinku ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Okazuje się, że przed 12 laty program odmienił jej życie. Jako 19-latka Agata w „Tak to leciało!” wygrała saksofon, którego sama nie mogła sobie kupić. To zaś wpłynęło na jej życiowe plany. Porzuciła pomysł, by zostać nauczycielką w przedszkolu i wybrała szkołę muzyczną. Spędziła tam sześć wspaniałych lat, a następnie związała swoje życie z muzyką. Dziś jest organistką w parafii w Łęczeszycach, która zrzesza 800 osób i dyrygentką orkiestry, którą założyła w przed rokiem. Żyje muzyką. Ale… nie tylko!