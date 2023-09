Tak kiedyś wyglądała Doda. Zobaczcie, jak naczelna skandalistka zmieniała się przez lata!

Doda, czyli Dorota Aqualiteja Rabczewska to urodzona 15 lutego 1984 w Ciechanowie córka Wandy i Pawła Rabczewskich. To polska piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka, autorka tekstów, producentka, aktorka i mówiąc najogólniej, jedna z najbardziej wyrazistych osobowości medialnych w Polsce. Jest zresztą uznawana za jedną z pierwszych celebrytek w Polsce. Jacek Sobczyński w opublikowanym przez „Gazetę Krakowską” artykule Seksbomby znad Wisły (2010) stwierdził, że Doda „jest tą seksbombą, która w historii rodzimej pop-kultury dokonała największej rewolucji obyczajowej” i która „jak nikt inny w mijającym dziesięcioleciu, wpłynęła na społeczeństwo”.

Liczne nagrody Dody

Dorota Rabczewska w mediach

Styl Dody - kontrowersje, przemiany

„Styl Dody” - to hasło przez długi czas oznaczało zamiłowanie do kiczu, różu i bijącej po oczach seksualności, którą wokalistka z pasją podkreślała dodatkami i ubraniem. Charakteryzował ją również mocny makijaż i fakt, że chętnie pozowała mniej lub bardziej rozebrana w pismach dla mężczyzn - czterokrotnie w „CKM-ie” (2003, 2004, 2005, 2006) i dwukrotnie w polskiej edycji „Playboya” (2005, 2007). Doda znalazła się również w amerykańskiej edycji „Playboya” w 2011 r.

Wszyscy partnerzy Dody

Doda z nowym programem w Polsacie

Obecnie na antenie Polsatu możemy oglądać Dodę w nowym programie. „Doda. Dream show” to reality show, ukazujący gwiazdę i jej otoczenie w trakcie przygotowań do serii wyjątkowych koncertów. Doda od lat słynie z nieszablonowych pomysłów na swoje występy i niezwykłej precyzji w ich realizacji. W efekcie każdy jej koncert to spektakularne widowisko. Niezwykle ważnym elementem każdego występu Dody jest choreografia, którą zawsze szlifuje do perfekcji i dotyczy to nie tylko tancerzy, ale też jej samej. Tym razem artystka postanowiła poszukać talentów tanecznych także „poza branżą”.