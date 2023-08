Izabella Miko odwiedziła Polskę. Czy wizyta ślicznej aktorki w kraju wiąże się z nowym „secret project”?

Izabella Miko w Polsce!

Polsko-amerykańska aktorka, reżyserka i producentka, ekolożka, aktywistka i orędowniczka hasła "HAPPINESS IS AN INSIDE JOB", Izabella Miko właśnie przyleciała do Polski. Prosto z lotniska wybrała się na spacer ulicami Warszawy oraz zabiegi w klinice naturalnego piękna. W tle urodziny ukochanej babci i strajk aktorów w Los Angeles. Następnie wsiadła do pociągu z zameldowała się na planie programu "Dzień dobry wakacje", czyli letniego wydania śniadaniówki "DDTVN". W niedzielę studio gościło w Krakowie.