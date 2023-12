Ewelina Ruckgaber pochwaliła się ukochanym! Gwiazda „Gliniarzy” zakochała się w koledze z planu!

Ewelina Ruckbaber i Łukasz Strzałka w „Demakijażu” Krzysztofa Ibisza

Ewelina Ruckgaber to polska aktorka, prezenterka, a także wokalistka. Na szklanym ekranie zadebiutowała rolą Agaty w serialu „Tata, a Marcin powiedział” . Największą popularność zawdzięcza jednak kreacji Natalii Nowak w „Gliniarzach” , w których występuje od przeszło sześciu lat.

To właśnie na planie tej produkcji poznała Łukasza Strzałkę - aktora, który zyskał sławę udziałowi w filmie Patryka Vegi „Kobiety mafii”. Występował również w teatrach, zajmował się dubbingiem, a jego kariera zawodowa nabrała tempa po otrzymaniu roli w serialu „Gliniarze”. Choć ich serialowe postacie początkowo za sobą nie przepadały, w realnym życiu było zupełnie inaczej. Ewelinę i Łukasza łączyły przyjacielskie relacje, jednak w 2019 roku zaczęli się spotykać. Na początku skutecznie ukrywali swój związek przed światem, ale gdy zaczęła łączyć ich coraz to bliższa relacja, postanowili podzielić się swoim szczęściem. Wspólnie pracują, uprawiają sport i podzielają zamiłowanie do muzyki.