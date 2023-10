Oto wszystkie tatuaże Moniki Miller. Niemal całkowicie pokrywają jej ciało. Nawet w tamtym miejscu!

Oto wszystkie tatuaże Moniki Miller

Monika Miller to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Aktorka znana m.in. z serialu „Gliniarze”, a prywatnie wnuczka byłego premiera Leszka Millera już od kilku lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości polskiego show-biznesu. Choć jej aktorska nie jest zbyt imponująca, to nadrabia to olbrzymią popularnością w sieci, gdzie z sukcesem spełnia się jako influencerka. Na jej koncie na Instagramie śledzi już blisko 150 tysięcy osób, a liczba ta stale rośnie.

Niewątpliwie jednym z powodów, przez które Monika Miller zaistniała w polskich mediach jest jej wyjątkowy wygląd. Nie chodzi tu jedynie o jej piękną twarz, ale przede wszystkim liczne tatuaże, które pokrywają niemal całe jej ciało. Celebrytka ma je dosłownie wszędzie. Jakiś czas temu głośno było o tym, że Monika Miller zdecydowała się na wytatuowanie swoich pośladków. Choć można być pewnym co do tego, że to nie będzie jej ostatni tatuaż, to się okazuje, że jest jedno miejsce, które celebrytka zamierza zostawić „czyste”.