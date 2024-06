Monika Miller zaciągnęła swoją mamę na imprezę! Od razu widać, po kim gwiazda „Gliniarzy” odziedziczyła urodę!

Monika Miller pochwaliła się swoją mamą

Monika Miller to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Aktorka znana m.in. z serialu „Gliniarze” , a prywatnie wnuczka byłego premiera Leszka Millera, już od kilku lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości polskiego show-biznesu. Choć jej aktorska nie jest zbyt imponująca, to nadrabia to olbrzymią popularnością w sieci, gdzie z sukcesem spełnia się jako influencerka.

O ile obecność dziadka czy ukochanego Moniki Miller na evencie nikogo nie dziwi, tak przybycie mamy gwiazdy „Gliniarzy” na wernisaż to już niemała niespodzianka. Ta do tej pory zdążyła już raczej wszystkich przyzwyczaić do tego, że raczej dość rzadko pokazuje się z córką na salonach. Rodzicielka aktorki tego wieczora przypomniała wszystkim, że to właśnie po niej celebrytka odziedziczyła lwią część ze swojej urody!