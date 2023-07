Kasia Tusk na starych zdjęciach. Zobacz, jak na początku swojej kariery wyglądała córka Donalda Tuska! Dziś to uznana blogerka

Co wiemy o Kasi Tusk

Katarzyna Tusk to urodzona 16 października 1987 r. w Sopocie polska szafiarka i blogerka, którą większość kojarzy za sprawą jej lifestylowego bloga Make Life Easier, na którym publikuje swoje stylizacje modowe oraz porady dotyczące mody i urody. Założyła go w marcu 2011 wraz z Zofią Cudny. To jednocześnie córka jednego z najbardziej znanych polskich polityków, lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty. Ma także rodzeństwo, starszego od niej o pięć lat brata Michała.