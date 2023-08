Tak wygląda mąż Marty Chodorowskiej! Gwiazda „Rancza” już od 8 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z przystojnym biznesmenem Karol Gawryś

Choć Marta Chodorowska od lat jest jedną z największych gwiazd polskich seriali, to o jej życiu prywatnym wiadomo stosunkowo niewiele. Sama aktorka nie jest również zbyt wylewna w tej kwestii. Doszło nawet do tego, że przez długi czas trzymała w tajemnicy fakt, że wyszła za mąż! Co wiadomo o mężczyźnie, który zdobył serce pięknej aktorki?