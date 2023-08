Tak wygląda ukochany Natalii Kaczmarek. Świeżo upieczony narzeczony naszej biegaczki to znany sportowiec!

My w ogóle ze sobą nie rywalizujemy. Nie dopuszczam do głowy takiej myśli. Kibicujemy sobie nawzajem. Po pierwsze jesteśmy kibicami sportu, po drugie jesteśmy razem, kochamy się. Jak Natalia coś osiąga, a ja akurat nie, to trudno. Jestem, smutny, bo mi nie wyszło, ale cieszę się, że wyszło Natalii. Jak złamała w tamtym roku po raz pierwszy 50 sekund, to oboje płakaliśmy ze szczęścia - opowiadał Bukowiecki w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w programie „W cieniu sportu”.