Tak wygląda żona Bartosza Kurka. Przepiękna Anna Kurek zrezygnowała dla męża ze sportowej kariery

Historia miłości Bartosza i Anny Kurków

ZOBACZ ZDJĘCIA

Bartosz Kurek to postać, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiej siatkówki. Od 2007 roku zaliczył on już prawie 300 meczów w naszej drużynie narodowej, w tym większość jako kapitan, a przed nim wciąż jeszcze wiele występów z orzełkiem na piersi. Sportowy dorobek siatkarza jest naprawdę imponujący. Ma on na swoim koncie m.in. Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, a także triumfy w Lidze Światowej czy siatkarskiej Lidze Mistrzów. Bez wątpienia na sportowe sukcesy naszego sportowca niemały wpływ miała żona Bartosza Kurka, Anna, na którą mógł on zawsze liczyć.

Bartosz poznał Annę Grejman w 2016 roku. Wówczas oboje byli czynnymi siatkarzami, a także reprezentantami Polski. Choć początkowo para kryła się ze swoim uczuciem, to po czasie Anna postanowiła podzielić się ze światem radosnymi wieściami. We wrześniu 2016 r., siatkarka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z Bartoszem Kurkiem. Do wpisu dołączyła emotkę czterolistnej koniczyny, która jest symbolem szczęścia. Po publikacji tej fotografii dla fanów wszystko stało się jasne.