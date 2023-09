Robert Korzeniowski pochwalił się trzecią żoną. Piękna Justyna Korzeniowska jest od niego sporo młodsza!

Robert Korzeniowski pochwalił się piękną, młodą żoną

Robert Korzeniowski to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Słynny chodziarz zapisał się w historii polskiego sportu jako czterokrotny mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata. Jednak po tym, jak zakończył karierę sportową, częściej niż o jego sukcesach, w mediach zaczęło się mówić o jego życiu prywatnym. Najpierw głośno było o jego rozwodzie po 20 latach małżeństwa z Agnieszką Korzeniowską. Następnie poślubił on Magdalenę Kłys, z którą przywitał na świecie synka Franciszka. Niestety i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu i po 7 latach przeszło do historii. Teraz chodziarz jest szczęśliwym mężem młodszej o 6 lat Justyny Korzeniowskiej, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2019 roku.

Ukochanych połączyła ze sobą zamiłowanie do sportu. Para poznała się w trakcie wspólnych treningów. Justyna poprosiła wówczas Roberta Korzeniowskiego o pomoc w przygotowaniu do półmaratonu. Nie trzeba było długo czekać na to, aby między nimi zaiskrzyło.