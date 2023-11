Tak wyglądała młodziutka Krystyna Feldman! Bez trudu można ją rozpoznać na zdjęciu sprzed dekad!

Tak w młodości wyglądała Krystyna Feldman

Urodzona 1 marca 1916 roku we Lwowie Krystyna Feldman , już od najmłodszych lat interesowała się aktorstwem. Pochodząca z artystycznej rodziny Krystyna postanowiła iść w ślady ojca i już od piątego roku życia grywała małe role na deskach teatru. W 1937, ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie, a niedługo potem zadebiutowała w Teatrze Miejskim we Lwowie. Jej karierę aktorską przerwał wybuch II wojny światowej. W 1942 została zaprzysiężona na żołnierza Armii Krajowej, gdzie pełniła funkcję łączniczki.

Dalsza kariera Krystyny Feldman

Jeszcze przed zakończeniem wojny, Krystyna Feldman powróciła na scenę teatru lwowskiego w 1944 po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej. W kolejnych latach regularnie grywała w teatralnych deskach w Łodzi, Katowicach, Krakowie czy Poznaniu. W międzyczasie zagrała również kilkanaście ról w spektaklach Teatru Telewizji. Jej pierwszy filmowy debiut przypadł na rok 1953, kiedy to wcieliła się w rolę dewotki w „Celulozie” Jerzego Kawalerowicza. W kolejnych latach widzowie mogli zobaczyć Krystynę Feldman w produkcjach takich jak:

„Awantura o Basię”,

„Głos z tamtego świata”,

„Święta wojna”,

„Yesterday”.

W 1980 roku aktorką zainteresowała się SB. Krystynę Feldman zaczęto nękać po tym, jak podpisała list w obronie autonomii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mimo licznych kontroli korespondencji, częstych rewizji w mieszkaniu i utrudniania kariery, aktorka nie dała się złamać.

W trakcie kariery Krystyna Feldman zyskała miano jednej z najbardziej wyrazistych aktorek drugiego i trzeciego planu. Choć miała ona na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych, to szczyt aktorskiej popularności przyniosły jej jedne z ostatnich ról w jej życiu. Mowa tutaj o świetnie wszystkim znanej kreacji Babki Kiepskiej w „Świecie według Kiepskich”, a także malarza w filmie „Mój Nikifor”. To właśnie postać Nikofora okazała się być dla Krystyny Feldman rolą jej życia. Nie dość, że była to pierwsza filmowa główna rola w jej życiu, to jeszcze wcieliła się w nią w wieku 88 lat! Za tę kreację aktorka została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. na festiwalu w Gdyni, Kijowie, Karlowych Warach i Pune w Indiach.