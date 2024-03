„Taniec z gwiazdami 14” odcinek 3. Dagmara Kaźmierska znów najgorsza! Ponownie udało się jej prześliznąć?

Za nami 3. odcinek 14. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Tym razem gwiazdy zatańczyły do największych hitów ABBY. Która para jako druga pożegnała się z programem? Sprawdźcie, co tym razem wydarzyło się na parkiecie „Tańca z gwiazdami”!

„Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14” odcinek 3. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z 3. ODCINKA 14. EDYCJI „TAŃCA Z GWIAZDAMI” Jako pierwsi tego wieczoru zatańczyli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy w poprzednim odcinku zdobyli rekordowe 40 punktów. Zmierzyli się z cha-chą do piosenki „Honey, Honey”. Jak im poszło? „Ja widzę, że dziesiątki dodają skrzydeł. Ty rozwijasz się tutaj pięknie” - skomentowała Iwona Pavlović. „Ten taniec był radosny, mega mi się podobało!” - wyznał Rafał Maserak. Wynik pary to 29 punktów. Jako kolejni na scenie „Tańca z gwiazdami” pojawili się Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, którzy zaprezentowali walca angielskiego do piosenki „The Winner Takes It All”. „Technicznie super jak zawsze” - skomentował Rafał Maserak. „To było jak cudowny, piękny sen” - oceniła Ewa Kasprzyk. Anita i Jacek zdobyli 35 punktów.

Kamil Baleja i Magdalena Perlińska zatańczyli jive'a do hitu „Lay All Your Love On Me”. „Serce było, dusza była” - ocenił Rafał Maserak. „Serce było, dusza była, taniec przyjdzie w swoim czasie” - wyznała Ewa Kasprzyk. „Kamil chyba nie wie, gdzie się kończy jego ciało” - powiedziała Iwona Pavlović. Wynik pary to 25 punktów.

Potem przyszedł czas na Roxie Węgiel oraz Michała Kassina i ich fenomenalne paso doble do piosenki „Gimme! Gimme! Gimme!”. „To było top of the top!” - zachwycała się Iwona Pavlović. „To było coś fantastycznego” - wtórował jej Tomasz Wygoda. „Zatańczyłaś to najlepiej, jak można było” - oceniła Ewa Kasprzyk Para zdobyła rekordowe 40 punktów!.

Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska zatańczyli tango do utworu „Voulez-Vous”. „Popracuj tylko nad stopami” - oceniła Iwona Pawlović. „Widziałam coś tak pięknego i tak porywającego...” - wyznała Ewa Kasprzyk. „Był taki znany mistrz świata i ty mi go bardzo przypominasz” - powiedział Rafał Maserak. Aleks i Iza zdobyli 37 punktów.

Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski zatańczyli rumbę do piosenki „I Have A Dream”. Jak ich występ ocenili jurorzy? „Ogólnie było przyjemnie” - ocenił mimo niedociągnięć Rafał Maserak. „Miałem wrażenie, że tańczyliście osobno” - powiedział Tomasz Wygoda „Wydało mi się to trochę nudne” - przyznała Ewa Kasprzyk. Wynik pary to 25 punktów.

Jako kolejni na parkiet wkroczyli Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz, którzy zmierzyli się z walcem wiedeńskim. „To było ładne!” - oceniła czarna mamba. „Ja pociągnąłbym dalej ramę i waszą pozycję, by była bardziej otwarta” - wyznał Tomasz Wygoda. „Było pięknie, dystyngowanie!” - wyznała Ewa Kasprzyk. Filip i Hanna otrzymali 30 punktów. Małgorzata Ostowska-Królikowska i Kamil Gwara zatańczyli tango do hitu „Mamma mia!” Udało im się przebić tango Aleksa i Izabeli? „Było super, choć spodziewałem się tragedii” - powiedział Rafał Maserak. „To nie była tragedia. Ja nie wiem co to było. Wyszłaś zdezorientowana, nie było ramy, nie było nic.” - oceniła surowo Iwona Pavlović. Para zdobyła tylko 22 punkty.

Następnie przyszedł czas na Julię „Maffashion” Kuczyńską oraz Michała Danilczuka i ich cha-chę. „To nie było złe, chociaż brakowało mi wykończeń” - powiedziała Iwona Pavlocić. „Uważam, że początek był pozbawiony energii” - wyznał Tomasz Wygoda. „Ja widziałam wszystko piękne, perfekcyjne, dynamiczne” - oceniła Ewa Kasprzyk .Wynik pary to 33 punkty.

Maciej Musiał oraz Daria Syta wzięli na warsztat jive'a do piosenki „Waterloo” Jak im poszło? „Napoleon przegrał bitwę pod Waterloo, a wyście ją wygrali” - skomentowała Ewa Kasprzyk. „Bardzo mi się podobała skoczność, slajd i piruet” - wyznał Tomasz Wygoda. Maciej i Daria zdobyli 34 punkty. Ostatni taniec tego wieczoru należał do Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela i ich tango do hitu „Money, Money, Money”. Zrobili progres od ostatniego nienajlepszego występu? „Nie wiem co to było” - oceniła Iwona Pavlović. „Były emocje, plus kroki, równa się taniec” - skwitował Rafał Maserak. „Generalnie Kaźmierska poszłaś w tango!” - przyznała Ewa Kasprzyk. Ich wynik to tylko 21 punktów. Z PROGRAMU ODPADLI MAŁGORZATA OSTROWSKA-KRÓLIKOWSKA I KAMIL GWARA!

