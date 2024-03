„Taniec z gwiazdami 14” odcinek 4. To koniec dla dwóch par! Wulgarna Dagmara Kaźmierska znów się prześlizgnęła, Chajzer i Kowalska odchodzą!

W 3. odcinku z programem pożegnała się Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara . Zatańczyli tango do hitu „Mamma mia!”, ale nie porwali jury - para zdobyła tylko 22 punkty . Do 4. odcinka przeszli:

Wraz z rozkwitem nowej pory roku, motyw przewodni czwartego odcinka mógł być tylko jeden: wiosna właśnie! Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska, którzy dali z siebie wszystko do utworu Eltona Johna Cold Heart i zdobyli 35 punktów! Po nich na parkiet wkroczyli Julia „Maffashion” Kuczyńska oraz Michał Danilczuk, który zatańczyli quickstepa do piosenki Marka Grechuty Wiosna. - Mam ochotę powiedzieć oh my god! To Twój najsłabszy taniec - wypaliła do nich Czarna Mamba. - Trzeba popracować nad górą - wtórował jej Tomasz Wygoda. Zdobyli jedynie 27 punktów!