Te produkcje to istne wyciskacze łez! Tych seriali Netflix i HBO Max nie da się obejrzeć bez zapasu chusteczek

Wyciskacze łez

Są takie filmy, na których większość z nas płacze. Może to banał, ale pierwszą taką produkcją, która przychodzi nam do głowy jest Titanic oraz teoretycznie skierowany do dzieci Król Lew, który wyciska łzy z oczu także dorosłych. Bardziej wrażliwi płaczą nie tylko na słynnej scenie na wodzie czy zrzucenia ze skały, ale i w kilku innych momentach. Niektórzy kultową bajkę nie są w stanie obejrzeć nie roniąc co rusz kolejnej łzy.