„Teściowie 2”. Polacy pokochali tę komedię. Jej kontynuacja wkrótce w kinach! Krzysztof Połaski

Podczas jednego wieczoru mało się nie pozabijali – co wydarzy się w trakcie trzydniowego pobytu w nadmorskim hotelu? Teściowie znowu rozbawią do łez i zmuszą do refleksji. Kontynuacja komediowego hitu, który podbił serca zarówno widzów, jak i krytyków, już 15 września trafi na ekrany kin. W obsadzie ponownie znaleźli się Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz oraz Ewa Dałkowska. Dołączyli do nich Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński. Za reżyserię „Teściów 2” odpowiada Kalina Alabrudzińska. Dzisiaj prezentujemy oficjalny zwiastun filmu.