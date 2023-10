Elegancka Anna Dereszowska i kokieteryjna Marieta Żukowska w teatralnej wersji hitu „Teściowie”!

Próba medialna sztuki "Wstyd"

Film "Teściowie" według scenariusza Marka Modzelewskiego - z genialnymi kreacjami aktorskimi Izy Kuny, Adama Woronowicza, Mai Ostaszewskiej i Marcina Dorocińskiego - stał się kinowym hitem. Sztuka "Wstyd" Marka Modzelewskiego jest teatralną wersją filmowych "Teściów".

Na scenie Spektaklove właśnie trwają próby przed premierą spektaklu "Wstyd". Za reżyserię odpowiada Wojciech Malajkat, a w rolach głównych występują: Anna Dereszowska, Marieta Żukowska, Szymon Bobrowski i Wojciech Zieliński.

"Wstyd" to dramat obyczajowy, studium ludzkich relacji, egoizmu, bólu i dążenia do zrozumienia siebie nawzajem. Modzelewski przedstawia psychologiczny portret rodziny, która musi zmierzyć się z trudnymi wyborami i sekretami z przeszłości. Małgorzata (Anna Dereszowska) to postać pełna niechęci wobec swojej niedoszłej synowej. Jej kapryśna i niewdzięczna natura wydaje się być źródłem konfliktu. Andrzej (Wojciech Zieliński) również ma swoje tajemnice i grzechy przeszłości, które przyczyniają się do trudności w rodzinie. Wanda (Marieta Żukowska) to postać, która ewoluuje w trakcie sztuki. Tadeusz (Szymon Bobrowski) zastanawia się, co jest bardziej korzystne - szantaż czy załagodzenie sytuacji.