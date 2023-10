Katarzyna Sokołowska zapozowała topless niczym Demi Moore! Mało kto pamięta jak zaczynała królowa pokazów mody!

Odpowiadała ona między innymi za pokazy duetu Paprocki & Brzozowski, czy projektantów Dawida Wolińskiego i Mariusza Przybylskiego. Oprócz mody, zajmowała się również reżyserią rozdań nagród, premier i innych tego typu imprez. Jest też dyrektorem artystycznym „The Designer Gallery” Galerii Mokotów, strefy miłośników mody, designu i sztuki. Jak wyznała w wywiadzie dla ELLE:

Przekonałam się, że moda może mi dostarczyć takiej samej satysfakcji co wcześniej muzyka czy teatr. Że siedząc w reżyserce podczas pokazu kolekcji, mogę poczuć te same wibracje co w dzieciństwie, gdy występowałam w miejscu o najlepszej akustyce w Europie. Fizycznie odczuć obecność sztuki i piękna.