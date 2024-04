„The Voice Kids 7”. Dzieciaki doprowadziły Cleo do łez! Wszystko z powodu nieżyjącej babci artystki

Inspirujące słowa Cleo sprawiły, że jej podopieczni dali z siebie wszystko, co widać w łzach wzruszenia na twarzy mentorki podczas ich występu, który z pewnością zapisze się jako jeden z najbardziej emocjonujących bitew siódmej edycji „The Voice Kids”.

Warto wspomnieć, że Cleo w swoich social mediach wielokrotnie mówiła o wielkiej stracie, jaką czuje po odejściu babci. To właśnie z myślą o niej Cleo napisała utwór Dom, który stał się wielkim przebojem.

W drodze do Domu czasem możemy nie zdążyć wrócić do kochanych osób... Tak samo było ze mną, w 2014 roku nie zdążyłam wrócić, aby pożegnać się z moją ukochaną Babcią Tereską. Grałam wtedy koncerty w Stanach Zjednoczonych i o Jej odejściu dowiedziałam się schodząc ze sceny. Po latach ciągle mam wrażenie, że Babcia jest gdzieś blisko... zostawiłam sobie Jej roślinki doniczkowe i one zawsze kwitną tak jak u Niej w domu. Dom to nie obiekt, nie budynek, Dom to ludzie i miejsca które kochamy, do których tęsknimy i chcemy wracać. Kawałek „Dom” jest właśnie o tym, pisałam go myśląc o mojej Babci - wspominała Cleo na swoim profilu Facebooku.