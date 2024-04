„The Voice Kids 7” odcinki 13. i 14. Pierwsze bitwy i sing off'y za nami! Tomson i Baron pękali z dumy! Ta trójka była bezkonkurencyjna!

Za nami pierwsze bitwy w 7. edycji „The Voice Kids”, któe rozpoczęły dzieciaki z drużyny Tomsona i Barona. Kto dał czadu i tym samym zapewnił sobie awans do kolejnego etapu? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 13. i 14. odcinku „The Voice Kids 7”!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZYCH ODCINKÓW „THE VOICE KIDS” W sobotę 6 kwietnia o godzinie 20:00 w TVP2 wystartowały pierwsze Bitwy siódmej edycji „The Voice Kids”, które rozpoczęła drużyna Tomsona i Barona. Trenerzy podzielili uczestników na sześć tercetów, w których będą walczyć o wejście do wielkiego finału programu.

Kto awansował do bitew „The Voice Kids 7”?

Kto w dotychczasowych odcinkach zakwalifikowali się do etapu bitew 7. edycji „The Voice Kids”? Poniżej prezentujemy pełną listę drużyn Trenerów „The Voice Kids 7”: Drużyna Barona i Tomsona: Szymon Hałasa

Olek Kogut

Staś Komorek

Mateusz Śliskowski

Kacper Starzomski

Miłosz Kurzok

Adam Waśko

Sofia Jelonkiewicz

Wojciech Lebioda

Hubert Sartanowicz

Łukasz Matyka

Wiktoria Szeflińska

Ania Jarząbek

Nikodem Pajączek

Milena Gajek

Marta Mąka

Amelia Puchalska

Amelia z Peterborough

Drużyna Nataszy Urbańskiej: Szymon Szenk

Iga Gregor

Natan Gryga

Anastazja Dziedzic

Marta Wojtas

Inka Kempka

Eryk Kucharski

Miłosz Krysiak

Elena Płucienniczak

Michell Siwak

Lena Ptaszyńska

Julia Sionek

Kuba Młynarz

Tosia Falkowska

Milena Kluczyńska

Marta z Hiszpanii

Bartek ze Stanów Zjednoczonych Drużyna Cleo: Pola Jezierska

Hanna Cisak

Laura Dyka

Mateusz Pierożek

Mikołaj Beker

Filip Cul

Anastazja Tabakova

Igor Pochwała

Ola Antoniak

Agata Deja

Julia Anuszek

Asia Wojciechowska

Jacek Szota

Marysia Stefanowska

Dominik Arim

Julia z Londynu

Amelia z Walii

Pierwsze BITWY w „The Voice Kids 7” - co się wydarzyło?

Odcinek rozpoczął energetyczny występ Trenerów z dzieciakami tworzącymi ich drużynę, a następnie dowiedzieliśmy się, jak Tomson i Baron podzielili uczestników.

Łukasz Matyka, Adam Waśko i Hubert Sartanowicz to pierwsza wyłoniona trójka. Chłopcy wspólnie zaśpiewali Lubię Być Z Nią Baranovskiego. Ich poziom ujął wszystkich! Niestety, dalej mógł przejść tylko jeden z nich. - Decyzja zapadła, idzie z nami dalej Adam! - zawyrokował Tomson. Występ bardzo dobry. Współczuję trenerom że muszą wybierać wśród tak dobrych wykonawców - komentowali internauci. Drugim tercetem było trio Marty Mąki, Kacpra Starzomskiego i Amelii z Peterborough, którzy zmierzyli się ze sobą i utworem 7 Years Lukas Grahama. - Ja mam ciary po tym waszym śpiewaniu - przyznała Natasza Urbańska, chwaląc w szczególności Martę. - Najbardziej ujęła mnie za serce swoją interpretacją Marta - przyznała Cleo. Chłopaki zdecydowali, że dalej przechodzi właśnie Marta!

Kolejni na scenie stanęli Olek Kogut, Mateusz Śliskowski i Wojciech Lebioda, aby zaśpiewać Back for Good Take That. - Jakbym była w waszym wieku, miałabym wasz plakat na ścianie - przyznała Cleo. - Ale na każdym plakacie musi być ulubiony. Szłabym z Wojtkiem dalej - skwitowała. Tomson i Baron mieli trudny orzech do zgryzienia! Zdecydowali, że do dalszego etapu przechodzi Olek!

Kolejny tercet stworzyła Amelia Puchalska, Milena Gajek i Ania Jarząbek, by zaśpiewać Złamane serce jest OK Darii Zawiałow. Dziewczyny dały czadu, co mocno utrudniło Trenerom podjęcie ostatecznej decyzji! - Czujesz rocka - zwróciła się do Amelii Natasza. - To było magiczne - zwróciła się do Ani. - Mnie osobiście porwała Amelka - oceniła Cleo dodając, że to właśnie z nią poszłaby dalej. Tomson i Baron zdecydowali, że do kolejnego etapu przechodzi Milena!

Piąte trio stworzył Szymon Hałasa, Miłosz Kurzok i Nikodem Pajączek, którym Tomson i Baron wybrali utwór Incomplete Backstreet Boys. - Bardzo dobra robota, gratulacje - podsumowała ich Cleo. - Gdybym ja miała wybrać, to sorry chłopaki, ale każdy z was jest wyjątkowy i chwała wam za to - powiedziała Natasza. - Jestem pod wrażeniem, jak dojrzałe są wasze głosy - zaznaczył Baron. Bitwę wygrywa Nikodem!

Ostatni na scenie stanęli Sofia Jelonkiewicz, Staś Komorek i Wiktoria Szeflińska, by zaśpiewać Falling Harry'ego Stylesa. - Wow, dziewczyno, z Tobą bym poszła dalej - chwaliła Wiktorię Cleo przyznając, że żałuje, że nie odwróciła dla niej fotela. Ostatnią bitwę w drużynie Afro wygrywa Wiktoria!

SING-OFF. Finałowa trójka Tomsona i Barona z Afromental

Po pierwszych bitwach nadszedł czas na sing-off, do którego przeszedł Adam Waśko, Marta Mąka, Olek Kogut, Milena Gajek, Nikodem Pajączek i Wiktoria Szeflińska.

Adam Waśko rozpoczął sing-off, wykonując piosenkę Oskara Cymsa Daj Mi Znać. Kolejna była Marta Mąka, która zaśpiewała Un-Break My Heart Toni Braxton, a po niej - 12-letni Olek Kogut. Chłopak zaśpiewał Take Me Home, Country Roads Johna Denvera. Po nim scenę przejęła Milena Gajek, by brawurowo zaśpiewać Piece Of My Heart Big Brother and the Holding Company & Janis Joplin. Przedostatni był Nikodem Pajączek i wykonał Daylight Davida Kushnera, zaś ostatnia była Wiktoria Szeflińska. 14-latka zaśpiewała One of Us Joan Osborne.

Trzeba przyznać, że dzieciaki naprawdę mocno utrudniły Tomsonowi i Baronowi z Afromental podjęcie finalnej decyzji! Milena, Wiktoria i Nikodem - ich do finału wzięłaby Cleo. Natasza Urbańska stwierdziła, że ona z kolei do finału wzięłaby Adama, Olka i Wiktorię.

Kto przeszedł etap sing off „The Voice Kids 7”?

Etap sing off przechodzi Nikodem Pajączek, Milena Gajek i Wiktoria Szeflińska! Zobacz zdjęcia!

