„The Voice Kids 7” odcinki 11. i 12. 10-letnia Helenka rozwaliła system! Murowana faworytka do zwycięstwa w programie?

Ostatnie przesłuchania w ciemno w „The Voice Kids 7” - co się wydarzyło?

Jako kolejna swoje umiejętności zaprezentowała żyjąca na co dzień w Walii 12-letnia Amelia, która zaśpiewała „Blue lights” Jorji Smith. Swój fotel natychmiast obróciła Cleo, a po chwili dołączyła do niej Natasza. Amelka finalnie wylądowała w drużynie tej pierwszej.

Drugą część ostatnich przesłuchań w ciemno rozpoczął 12-letni Bartek ze Stanów Zjednoczonych, który zaśpiewał „To be with you” Mr. Big. Udało mu się obrócić fotele Cleo i Nataszy. Finalnie Bartek znalazł się w teamie Nataszy. Po Bartku na scenie zjawiła się 13-letnia Antonina, która wykonała „Królową dram” sanah. Niestety nie udało jej się obrócić żadnego fotela.

Później poznaliśmy 11-letnią Elenę, wielką miłośniczkę kultury japońskiej. Zaprezentowała ona piosenkę „Since u been gone” Kelly Clarkson. W ostatniej chwili swój fotel obróciła Cleo i Elena finalnie dołączyła właśnie do jej drużyny. Następnie przyszedł czas na 13-letnią Lenę, która już kiedyś bezskutecznie próbowała swoich sił w 3. edycji show. Jej wykon „I want it that way” Backstreet Boys niestety nie przekonał do siebie żadnego z trenerów.

11-letni Olek wkroczył na scenę z szlagierem Johna Denvera „Take me home, country roads”. Swój fotel z miejsca odwróciła Cleo oraz Baron i Tomson. Olek zdecydował się dołączyć do teamu chłopaków. Jako kolejna swoje wokalne umiejętności zaprezentowała 11-letnia Julia w piosence „Shake it off” Taylor Swift. Niestety żaden z jurorów nie zdecydował się obrócić.

Ostatni występ tego wieczoru należał do 10-letniej Helenki, która zaśpiewała hit „Prawy do lewego” Kayah. Swoje fotele natychmiast obrócili Baron i Tomson, a chwilę później dołączyły do nich Natasza, która z wrażenia aż wskoczyła na fotel i Cleo. Ostatecznie Helenka postanowiła dołączyć do drużyny Nataszy Urbańskiej!