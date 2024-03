„The Voice Kids 7” odcinki 9. i 10. Przesłuchania w ciemno w Wielkopolsce! 14-letnia Tosia zachwyciła Nataszę Urbańską, Cleo i chłopaków!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO „THE VOICE KIDS”

„The Voice Kids 7” PRZESŁUCHANIA W CIEMNO - co się wydarzyło?

Jako pierwszy na scenie stanął 13-letni Mateusz, by zaśpiewać Trenerom - Tomsonowi i Baronowi, Cleo i Nataszy Urbańskiej - She's Like The Wind Patricka Swayzego i Wendy Fraser. Jako pierwsi odwrócili się Tomson i Baron, zaś Cleo - w ostatniej sekundzie, zaś Natasza odpuściła. Chłopiec zdecydował się dołączyć do drużyny Afro! Po nim na scenie stanęła 13-lenia Karolina, pasjonująca się muzyką i cheerleaderingiem. Zaśpiewała Tylko mnie poproś do tańca Anny Jantar, ale niestety nie odwróciła żadnego z foteli. Po niej miejsce na scenie zajął 13-letni Kuba ze swoją trąbką, który wykonał Zacznij od Bacha Zbigniewa Wodeckiego. Pierwsza odwróciła się Cleo, zaś po niej - Natasza Urbańska, gdy młodzieniec zakończył swój występ solo na trąbce. Zdecydował się dołączyć do drużyny Nataszy!