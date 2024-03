„The Voice Kids 7” odcinki 5. i 6. Kontrowersyjny występ 8-latki. Widzowie żądają zmiany zasad programu!

Za nami 5. i 6. odcinek 7. edycji programu „The Voice Kids”. Poznaliśmy kolejnych uzdolnionych kandydatów do tytułu najlepszego młodzieżowego głosu w Polsce! Który z nich zachwycił najbardziej? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 5. i 6. odcinku „The Voice Kids 7”!

„The Voice Kids 7” KOLEJNE PRZESŁUCHANIA W CIEMNO - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZYCH ODCINKÓW „THE VOICE KIDS 7” Jako pierwsza na scenie pojawiła się 13-letnia Iga z Gdyni, która bezskutecznie próbowała swoich sił w 5. edycji programu. Tym razem zaprezentowała trenerom piosenkę „Unicorn” Noa Kirel. 13-latka przez 2 lata zrobiła olbrzymi progres i teraz udało jej się obrócić fotele wszystkich trenerów. Ostatecznie Iga trafiła do drużyny Nataszy Urbańskiej. Następnie przyszedł czas na występ 14-letniego Bartka, który zaśpiewała utwór „It'll Be Okay” Shawna Mendesa. Niestety nie udało mu się obrócić żadnego fotela. Jako kolejna na scenie pojawiła się zaledwie 8-letnia Anastazja. Przebojowa dziewczynka zmierzyła się z kultową piosenką z dziecięcych przebojów „Idziemy do ZOO”. Swój fotel w ostatniej chwili obróciła Natasza Urbańska i mała Anastazja znalazła się w jej drużynie. Widzowie byli jednak mocno podzieleni jeśli chodzi występ 8-latki. Część z nich była nią zachwycona, inni zaś krytykowali jej udział w show i awans do kolejnego etapu, jednocześnie zwracając uwagę na to, że powinno się podnieść próg wiekowy udziału w programie.

Jak dla mnie to w tym programie jest za duzy rozstrzal wiekowy... Powinni zrobic taka edycje typowo dla nastolatkow albo maluchów To jakiś nieśmieszny żart! każde dziecko 8 letnie by tak zaśpiewało albo i lepiej, ten program powinien być od 10 lat bo to porażka, osoby które pięknie śpiewają nie dostają się do programu a takie coś i fotele odwrócone?! to że ona się dostała a tamten przed nią nie to jest jakiś żart tak szczerze Nic nie mam do tej dziewczynki oczywiście ale powinniście zrobić osobnego voice dla takich maluszków i dla tych starszych. Nie wyobrażam sobie tej dziewczynki w bitwie np. z 14 latkiem - czytamy w komentarzach na Instagramie programu.

Później na scenie zjawiła się pochodząca z Ukrainy Anastasia. 12-latka zaśpiewała „Chcę tu zostać” Farby i swoim występem udało jej się zachwycić wszystkich trenerów! Młoda Ukrainka finalnie wylądowała w teamie Cleo. Po występie Anastasii przyszedł czas na 13-letnią Sofię, która już czwarty raz próbuje swoich sił w „The Voice Kids”. Tym razem Sofia zaprezentowała utwór „Walking Away” Craiga Davida i udało jej się obrócić nie jeden, ale aż dwa trenerskie fotele - Cleo i chłopaków. Sofia zdecydowała się dołączyć do Barona i Tomsona. Młodziutki Igor próbował podbić scenę hitem „MMMBop” z repertuaru Hanson. I to mu się udało! 10-latek obrócił wszystkie fotele i po chwili namysłu, zdecydował się trafić do drużyny Cleo.

Następnie przyszedł czas na występ występ Natana, który zaśpiewał utwór „Alessandra” Queen of Kings. Udało mu się obrócić fotele Cleo i Nataszy. Natan zdecydował się dołączyć do teamu Nataszy Urbańskiej. Potem na scenie pojawiła się 14-letnia Kinga z hitem „Leave a Light On” Belindy Carlisle. Niestety nie udało jej się obrócić żadnego z trenerskich foteli.

11-letni Wojtek pojawił się w „The Voice Kids” z piosenką „Crocodile Rock” Eltona Johna i natychmiast obrócił wszystkie trenerskie fotele. Chłopiec po chwili namowy zdecydował się dołączyć do teamu Barona i Tomsona. Po Wojtku naszedł czas na występ 13-letniej Marty i jej wykon „Running Up That Hill” zespołu Placebo. W ostatniej chwili swoje fotele obróciła Cleo i Natasza. Marta zdecydowała się dołączyć do tej drugiej. Później 13-letnia Blanka zaprezentowała swój wykon utworu „Wiosenny bez” Julii Żugaj. Niestety nie przekonała ona do siebie żadnego z trenerów.

Ostatnim występ tych przesłuchań w ciemno należał do 13-letniej Oli, która zmierzyła się z utworem „Trustfall” Pink. Momentalnie obróciła ona wszystkie trenerskie fotele. Na prośbę trenerów nastolatka wykonała dodatkowo hit Christiny Aguilery „Hurt”, czym tylko upewniła ich w tym, że warto ją mieć w swojej drużynie. Uzdolniona 13-latka finalnie dołączyła do teamu Cleo.

