„The Voice Kids 7”. Przesłuchania w ciemno wyłoniły prawdziwe perły! Nowe wcielenie Kory, Janis Joplin i Beyoncé to zaledwie początek!

„The Voice Kids 7”. Przesłuchania w ciemno - co się wydarzyło?

W sobotę 24 lutego ruszyła 7. edycja „The Voice Kids”. W roli trenerów ponownie zobaczyliśmy Cleo, Barona i Tomsona oraz nowy nabytek talent show - Nataszę Urbańską. Co się wydarzyło? Przesłuchania w ciemno rozpoczęły się od wspólnego wykonania popularnego utworu One Direction przez Trenerów, a potem nadszedł czas na prawdziwe gwiazdy: dzieciaki, które mają szansę podbić świat polskiej muzyki!

Pierwsza na scenie pojawiła się 9-letnia Lena Ptaszyńska, która zaśpiewała piosenkę Hanki Ordonówny Na pierwszy znak. Udało jej się odwrócić fotele Nataszy oraz Tomsona i Barona, a finalnie Lenka zdecydowała się dołączyć do drużyny Nataszy! Po niej Trenerzy mieli okazję wysłuchać 10-letniego Dominika, miłośnika karate trenującego by zdobyć czarny pas i mistrzostwo Polski. - Chce być takim śpiewającym Brucem Lee - wyznał. Dominik zaśpiewał Hold My Hand Lady Gagi i sprawił, że wszyscy Trenerzy się odwrócili! Mógł wybrać jednak tylko jednego z nich - Dominik Arim wybrał drużynę Cleo!