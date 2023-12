Ida Nowakowska dorastała na oczach widzów! Zobaczcie, jak się zmieniała!

Kim jest Ida Nowakowska?

Kariera Idy Nowakowskiej

Już jako dziecko Ida Nowakowska zadebiutowała w filmie. W 1997 roku zagrała w obrazie Macieja Dejczera pt. "Bandyta" . Na kolejną rolę musiała poczekać do 2004 roku, gdy pojawiła się - u boku Aleksandry Hamkało i Stevena Seagala - w filmie "Poza zasięgiem". W 2006 roku wzięła udział w serialu Łukasza Wylężałka pt. "My Baby", a dwa lata później zagrała epizod w serialu "Na dobre i na złe". W 2011 roku zagrała małą rolę w "Sali samobójców" Jana Komasy, natomiast do tej pory jej aktorskie dokonania zamykają epizody w filmach "Czyściec" (2020) oraz "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie".

Miłość do tańca

W 2007 roku Ida Nowakowska wzięła udział w 1. edycji programu TVN "You Can Dance – Po prostu tańcz", do którego powróciła w 2015 roku, ale już jako jurorka! To tylko pokazuje, jaką drogą zawodową przeszła Ida Nowakowska! Jako charyzmatyczna jurorka dała się poznać również w programie TVP "Dance, Dance, Dance", gdzie często potrafiła krytykować słabo tańczących uczestników, podczas gdy reszta jury komplementowała słabe występy. Dodajmy, że Ida Nowakowska była również prowadzącą takich programów jak m,in. "Przymierzalnia" (2008) czy "Bake Off – Ale ciacho!" (2018).