„The Voice of Poland 14” Bitwy. Trenerzy ostrzy jak nigdy! Naprawdę było aż tak źle? „To jest rażące dla ucha!”

Pierwsze Bitwy w „The Voice of Poland”: Trenerzy ostrzy jak nigdy!

14. edycja muzycznego talent show wchodzi w etap Bitew. Oczekiwania trenerów są ogromne, a opinie na temat występów uczestników, bardzo krytyczne.

„Byłaś bardzo często pod dźwiękiem, co jest rażące”

„Mi się to nie podobało”

Po pięciu tygodniach Przesłuchań w Ciemno: Justyna Steczkowską, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron, zebrali swoje 15-osobowe teamy. Teraz uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Bitew, będą musieli udowodnić, że zasłużyli na dalszy udział w programie. Na pierwszy rzut pójdzie drużyna Lanberry. To właśnie ich muzyczne zmagania zobaczymy w sobotnim odcinku „The Voice of Poland”.