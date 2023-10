„The Voice of Poland 14” BITWY. Zaskakujące decyzje i łzy Justyny Steczkowskiej. Oni przechodzą dalej! To były wyjątkowe starcia na scenie

Za nami kolejne bitwy w „The Voice of Poland 14”! Tym razem do starć dochodziło w drużynie Justyny Steczkowskiej. Trenerka nie miała łatwego zadania - polały się szczere łzy wzruszenia! Zobaczcie, co się wydarzyło w odcinku „The Voice of Poland 14”.

„The Voice of Poland 14” BITWY - Drużyna Justyny Steczkowskiej Po Lanberry i Marku Piekarczyku, którzy w poprzednich tygodniach wybrali ze swoich drużyn po cztery osoby, które zobaczymy w odcinkach na żywo, przyszedł czas na Justynę Steczkowską. Wokalistka ma trudne zadanie - spośród 15-osobowego teamu musi wybrac tych, którzy będą mieli szansę walczyć o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną - 50 tys. złotych.

Zgodnie nowymi zasadami, zanim doszło do muzycznych starć duetów na scenie „The Voice of Poland”, widzowie zobaczyli warsztaty odbywające się na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To właśnie tam Justyna Steczkowska wyłoniła 10 uczestników, którzy wystąpią na muzycznym ringu, a przy okazji… uroniła wiele łez. Powodem emocjonalnej reakcji Justyny Steczkowskiej było wspomnienie nieżyjącego Zbigniewa Wodeckiego, którego utwór „Lubię Wracać Tam Gdzie Byłem” zaśpiewało trio Aleks Szczepanik, Max Miszczyk i Łukasz Darłak.

Co się wydarzyło podczas BITW „The Voice of Poland 14”

Jako pierwsi zmierzyli się Antek Borovyi, Oliwia Skrzypczyk i Wojtek, którzy wykonali utwór Sade Smooth operator. Z dalszej rywalizacji Justyna wyeliminowała Antka, zostawiając duet Oliwii i Wojtka. Wykonali oni utwór Grace Jones I've Seen That Face Before (Libertango). Do dalszego etapu przechodzi Oliwia Skrzypczyk!

Kolejnym rercetem, który miał szansę się zmierzyć, było trio w składzie Mateusz Mazela, Zuzia Janik i Magdalena Leszczyńska. Wykonali oni utwór Jedzie pociąg Ryszarda Rynkowskiego. Na tym etapie Justyna zdecydowała się pożegnać z Mateuszem. W duecie dziewczyny wykonały utwór Za krótki sen Darii Zawiałow i Dawida Podsiadło. Do dalszego etapu przechodzi Zuzia Janik!

Trzecim tercetem była Oliwia Lach, Bartek Michniewicz i Natalia Kłodnicka. Wykonali oni utwór Somethin' Stupid Franka Sinatry. Decyzją Justyny na tym etapie odpadła Natalia. Duet wykonał na scenie Voice utwór Say You Won't Let Go Jamesa Arthura. Do dalszego etapu przechodzi Bartek Michniewicz! Czwartym tercetem była drużyna dziewczyn: Julia Fijałkowska, Maja Walentynowicz, Kamile Jakubėnaitė. - Nie jestem z was dumna - zawyrokowała po przesłuchaniu ich wykonania piosenki Ewy Bem Serce to jest muzyk Justyna Steczkowska. Trenerka podziękowała Kamile Jakubėnaitė, a pozostałe dostały szansę poprawy. Na scenie wykonały Zanim zrozumiesz zespołu Varius Manx. Bitwę wygrywa Maja Walentynowicz!

Ostatnią bitwę stoczył tercet w składzie Aleks Szczepanik, Max Miszczyk i Łukasz Darłak, którzy wykonali utwór Zbigniewa Wodeckiego Lubię Wracać Tam Gdzie Byłem. To wykonanie niezwykle poruszyło Steczkowską - nie kryła łez, wspominając zmarłego muzyka. Niestety, na tym etapie musiała kogoś pożegnać - padło na Łukasza. W duecie panowie wykonali Memories zespołu Maroon 5. Bitwę wygrał Max Miszczyk!

„The Voice of Poland 14” NOKAUT - Drużyna Justyny Steczkowskiej

Oliwia Skrzypczyk rozpoczęła NOKAUTY wykonując utwór Have a little faith in me Johna Hiatta. Po niej na scenie stanęła Zuzia Janik, która zaśpiewała Słucham Cię w radiu co tydzień Ani Karwan. Bartek Michniewicz stanął na scenie jako trzeci, wykonując utwór Another Love Toma Odella. Kolejną, która zmierzyła się z resztą, była Maja Walentynowicz z utworem Kamila Bednarka Cisza. Jako ostatni o miejsce w odcinkach na żywo walczył Max Miszczyk, który wykonał piosenkę All of Me Johna Legend.

Do odcinków NA ŻYWO awansowali:

Oliwia Skrzypczyk

Bartek Michniewicz

Maja Walentynowicz

Max Miszczyk

