„The Voice of Poland 14” BITWY. Marek Piekarczyk wybrał czwórkę uczestników! Najlepsze głosy odpadły?

„The Voice of Poland 14” BITWY - Drużyna Marka Piekarczyka

Jako pierwsze spotkały się Magdalena Koszyk, Monika Wilczyńska i Dominika Krassowska. Panie zmierzyły się z piosenką „Dzień dobry, Mr. Blues”. Do duetu awansowały Monika oraz Dominika, które zaśpiewały „Bust Your Windows". Do kolejnego etapu awansowała Dominika Krassowska!

Następnie o miejsce na scenie zawalczyli: Katarzyna Parszuta, Mateusz Warzywoda oraz Antoni Zimnal, którzy zaśpiewali „Fly Me to the Moon”. Z tej trójki odpadła Katarzyna, a panowie na scenie zmierzyli się z kompozycją „Żółte kalendarze”. Do kolejnego etapu awansował Antoni Zimnal!