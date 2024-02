„The Voice Senior 5” odcinki 9. i 10. NOKAUTY. Alicja Węgorzewska zalała się łzami! Kto przeszedł do półfinału?

Drużyna Tomasza Szczepanika

Piotr Salata zaprezentował się w piosence „Save the Last Dance for Me”. Następnie scenę przejęła Barbara Szymańska, która zaśpiewała piosenkę „Mały książę”. Jako trzecia na scenie pojawiła się Bożena Mazowiecka, która przygotowała „Krakowski spleen”. Wojciech Kwiatkowski na warsztat wziął „Jolka, Jolka, pamiętasz”. Później sceną zawładnął Edward Handzel, który zaśpiewał „Szalała, szalała”. Tomasz Szczepanik postanowił, że Eddie zajął miejsce Bożeny Mazowieckiej. Później pojawiła się Lidia Jurek, która zaśpiewała „Od nocy do nocy”. Niestety, Tomasz Szczepanik podziękował jej za dalszy udział w programie.